طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم

جدة : البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على اجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.