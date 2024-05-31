الرياضة للمرة الأولى في تاريخ موسم سباقات الخيل بالطائف.. ترقية كأس الملك فيصل إلى تصنيف الفئة الثالثة

متابعة – محمد الجليحي

قرر الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (IFAHR)، ترقية كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، الذي يقام في سبتمبر المقبل، إلى تصنيف الفئة الثالثة، فيما يعد إنجازًا جديدًا يُضاف لإنجازات نادي سباقات الخيل. وبهذه الترقية، يصبح كأس الملك فيصل الذي يعد أحد أبرز كؤوس موسم الطائف، أول سباق فئوي في تاريخ سباقات المصيف من اول نسخه بجائزة قدرها مليون ريال، ومسافة تمتد لـ 1600 متر. كما يعد السباق الوحيد من الفئة الثالثة على المسار الرملي للخيل العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، صرح زياد المقرن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل قائلا:” تمثل ترقية شوط كأس الملك فيصل إلى الفئة الثالثة علامة فارقة في سباقات الطائف؛ كونه أول سباق فئوي يقام في ميدان الملك خالد، ونحن فخورون بارتقاء مستوى سباقاتنا، سواء كانت للخيل العربية الأصيلة أو خيل الثروبريد الأصيلة، خلال موسمي الطائف والرياض، ويظل الارتقاء بمستوى هذه السباقات إلى المستويات العالمية جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية”. وأضاف:” إن الصفة الجديدة لكأس الملك فيصل باعتباره السباق الوحيد من الفئة الثالثة على المسار الرملي للخيل العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات بالمنطقة، تجسد التزامنا المستمر بتطوير وتنظيم سباقات خيل عربية أصيلة عالمية الطراز، وهو أمر ينطوي على أهمية تاريخية كبيرة في الثقافة المحلية السعودية”. وتؤكد هذه الترقية تسارع واستدامة وتيرة النمو والتطور في سباقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة والتي تعد مهداً لها، كما تعكس الأهمية المتزايدة لهذه النوعية من السباقات وتجذرها في الثقافة السعودية. هذا وسيقام شوط كأس الملك فيصل للفئة الثالثة، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، بميدان الملك خالد بالحوية، في أمسية ستشهد أيضًا كأس الأمير عبد الله الفيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف ليستد. جدير بالذكر أن الفوز بكأس الملك فيصل العام الماضي كان من نصيب الجواد “نديم الملوك الخالدية” الذي يدربه سعد مطلق، ويقوده الخيّال عادل الفريدي، بشعار أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز. وينطلق موسم سباقات الخيل بالطائف 2024، يوم الخميس الموافق 4 يوليو، ويتضمن 39 حفلاً تمتد على مدار 13 أسبوعًا، وتختتم مساء السبت 28 سبتمبر.