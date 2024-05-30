ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق سيارة L200 الجديدة كلياً في الرياض

الرياض : البلاد

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركة العيسائي للسيارات الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً. ويعكس طرح السيارة الجديدة التزام ميتسوبيشي موتورز الراسخ بالابتكار والتميز وتلبية المتطلبات المتطورة لسوق المملكة وكذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تمثل سيارة L200 الجديدة كلياً نقلة نوعية في فئة شاحنات البيك أب، حيث شهدت مجموعة من التحسينات الرائدة لتعزيز تجربة القيادة والارتقاء بمعايير الأداء والقوة.

وقال جونيا تاكامي، رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا: “يمثل إطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً بداية حقبة جديدة من التميز في مجال السيارات، حيث ترتقي السيارة بمعايير الأداء الفائق والأمان والحفاظ على البيئة”.

وأضاف: “يأتي طرح سيارة L200 الجديدة كلياً في إطار التزامنا الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يتماشى مع رؤيتنا للاستدامة ومسؤولياتنا الاجتماعية”.

من جانبه، قال بندر العيسائي، الرئيس التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات: “يسرنا أن نطرح سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً في الرياض في المملكة العربية السعودية، وأن نواصل توفير حلول التنقل المتطورة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا المميزين، ملتزمين بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء”.

أعلى مستويات المتانة والقوة في الأداء

تم تصميم سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً لتناسب أصعب التضاريس وظروف القيادة اليومية، حيث تأتي بتصميم جديد كلياً للشاسيه ونظام الدفع الرباعي Super Select 4WD-II والعديد من التجهيزات الأخرى التي تعزز الأداء وتنوع الاستخدامات. وبفضل الخلوص الأرضي الأكبر وأنماط القيادة السبعة المتطورة المصممة خصيصاً للقيادة على الرمال والحصى والتضاريس الصخرية وغيرها، توفر سيارة L200 تجربة قيادة سلسة وممتعة مهما كانت طبيعة الطريق.

أحدث تجهيزات الأمان والتقنيات المتطورة

تضع سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً معايير الأمان على رأس أولوياتها، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، والتحذير من النقطة العمياء، وشاشة المراقبة متعددة الاتجاهات (Multi Around Monitor)، وإمكانية توصيل الهاتف المتحرك لاسلكياً عبر Apple Car Play وAndroid Auto. وتعمل هذه الابتكارات بتناغم تام لتوفير أعلى مستويات الأمان وراحة البال للسائق والركاب على حدٍ سواء.

تصميم فريد وابتكارات صديقة للبيئة

تعكس سيارة L200 الجديدة كلياً التزام شركة ميتسوبيشي موتورز بالبيئة والاستدامة، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحد من أثر السيارة على البيئة. وبفضل المحرك فائق الكفاءة واستخدام مواد التصنيع الصديقة للبيئة، تسعى الشركة من خلال سيارة L200 إلى بناء مستقبل أكثر حفاظاً على البيئة دون التنازل عن الأداء الفائق أو مستويات الراحة التي لا مثيل لها.

تاريخ عريق من التميز

منذ إطلاقها في العام 1978، نجحت سيارة ميتسوبيشي L200 في تلبية المتطلبات التجارية للعملاء، ولكن الجيل الأحدث منها يلبي أيضاً المتطلبات المتنوعة للعائلات والاستخدامات الشخصية، ما يجعلها السيارة الأفضل في فئتها لأي مغامرة.

وتجسد سيارة L200 الجديدة كلياً سعي ميتسوبيشي موتورز المتواصل لتحقيق التميز، حيث تجمع بين الأداء الفائق وأنظمة الأمان المتطورة والتصميم الصديق للبيئة وأعلى مستويات تعدد الاستخدامات. وتعمل الشركة اليابانية الرائدة على ترسيخ مكانتها والارتقاء بمعايير قطاع السيارات مع كل إنجاز جديد لها، مع الالتزام بالابتكار والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.