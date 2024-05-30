نجوم السعودية في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة

تستضيف دار عرض ڤوكس سينما 21 فيلماً أوروبياً

الرياض : البلاد

اُقيم مساء أمس حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية في دار عرض ڤوكس سينما واجهة الرياض، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم السعوديين وصناع الأفلام. من بين الحضور تواجدت الممثلة سمر شِشة وأضوى فهد و زارا البلوشي وبدر محسن ومروة شافعي. رحب سعادة السيد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، والسيد عبدالله الأحمري، مؤسس مجموعة الصور العربية للسينما بالحضور، بجانب سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المؤسسات الإعلامية السعودية والدولية.

بعد استقبال السجادة الزرقاء والخطابات الترحيبية، عُرض فيلم الافتتاح ” Lakelands” للمخرجين روبرت هيجينز وباتريك ماكجيفني من إيرلندا. حضر المخرجان حفل الافتتاح، بجانب المخرج النمساوي الحاصل على جائزة أوسكار ستيفان روزوتسكي والمخرجة الهولندية مايكة دي يونج. كما تشرف المهرجان بحضور المخرج القبرصي كيرياكوس توفاريديس.

تتواصل فعاليات المهرجان في الفترة من 29 مايو وحتى 6 يونيو في دار عرض ڤوكس سينما سنشري كورنر بالرياض وڤوكس سينما جدة بارك المفتتحة حديثاً. تنظم المهرجان مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى الرياض، بالتعاون الوثيق مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد ومجموعة الصور العربية، بالإضافة إلى دعم هيئة الأفلام السعودية ودور عرض ڤوكس سينما.

يحتل المهرجان هذا العام مساحة أكبر من أي وقت مضى حيث يتضمن عرض 21 فيلماً أوروبياً من مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد. يضم المهرجان مجموعة من الأفلام الحائزة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز الأوسكار والسعفة الذهبية بمهرجان كان الدولي السينمائي.

تُعرض كافة الأفلام لمرة واحدة فقط مع ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتمثل أحدث إبداعات السينما الأوروبية. مرفق طيّه جدول العروض الكاملة. تُباع التذاكر بسعر 30 ريال فقط عبر الروابط:

https://arabiapictures.sa/EuroFest أو https://ksa.voxcinemas.com

يهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية، كما يعمل على تعزيز التواصل بين صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين من خلال تنظيم فعاليات جانبية مخصصة. جميع الفعاليات الجانبية مجانية لكن يُفضل التسجيل على موقع الفعالية. تُقام الفعاليات في دار عرض ڤوكس سينما سنشري كورنر بالرياض برعاية هيئة الأفلام السعودية. كما سوف هناك مفاجأة خاصة بمحبي الأفلام بمشاركة مخرجي الأفلام المعروضة في فقرات للأسئلة والأجوبة معهم بعد عرض أفلامهم.