مكتبة الملك فهد الوطنية تدشّن مبادرة “حديث المكتبة”

الرياض : البلاد

أطلقت مكتبة الملك فهد الوطنية مبادرة “حديث المكتبة Library Talks”، التي تهدف إلى التواصل مع روادها والمستفيدين من خدماتها والمجتمع العلمي والثقافي من خلال مشاركة المعرفة والأفكار والابتكار والتجارب لشخصيات بارزة على المستوى الوطني والعالمي في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، حيث تعد المبادرة حلقة وصل بين النخب والمجتمع من خلال سلسلة جلسات شهرية ستحول المكتبة إلى مركز فاعل للتعلم والابتكار والإثراء المعرفي، ومنصة لتعزيز التعلم المستمر من خلال استقطاب خبراء وقادة الفكر والمؤثرين محلياً وعالمياً.

وبدأت المبادرة باستضافة رئيس شركة “Getty Images” – الرائدة عالمياً في مجال إدارة المحتوى المرئي والمصور – مارك قيتي، لإلقاء محاضرة بعنوان:” رحلة عبر آفاق التقنية”، بحضور عدد من الشخصيات المهتمة بالمجال من داخل المملكة وخارجها، حيث قدّم قيتي عرضاً لتجربته الشخصية وتجربة الشركة في سوق صناعة المحتوى وتسويقه وتبادله، وأهم الأدوار التي تقوم بها الشركة في مجال صناعة وتسويق المحتوى المصور والمرئي عالمياً.

كما تناول قيتي المعوقات والصعوبات التي تواجه المجال، بالإضافة إلى الدور المهم لشركاء الشركة من أفراد ومؤسسات في صناعة المحتوى وفي حماية حقوق المنتجين والمؤلفين وصناع المحتوى على المستوى الدولي.