بعد 4 أعوام على تأسيسها.. جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية تضع خطتها وتحتفل مع شركاء النجاح

جدة : نزار العلي

برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي وحضور امين عام غرفة جدة الأستاذ رامز آل غالب احتفلت جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها بمركز سدانة الثقافي بمدينة جدة .



وقد تضمن الحفل عرض مرئي عن الخطة الاستراتيجية للجمعية وفقرات ترفيهية منوعة سبقها آيات من الذكر الحكيم ثم السلام الملكي كما القى رئیس مجلس ادارة الجمعية المستشار عبدالوھاب محمود بغدادي كلمة أكد فيها على التطوير المستمر في قطاع الفعاليات واشاد بدور شركاء النجاح متطلعاً إلى تحقيق مزيد من النجاحات والشراكات مع مختلف القطاعات للنهوض بقطاع صناعة الفعاليات بشكل احترافي يواكب رؤية 2030.

كما تم عرض تقریر أنشطة الجمعیة خلال الأربع سنوات الماضیة ثم كلمة وعرض مرئي لراعي الحفل الرئیسي سوق ٧.

وفي ختام الحفل الذي حضره عدد كبير من رجال وسيدات الاعمال والاعلام تم تكریم الرعاة والداعمین والإعلاميين والأعضاء ثم تم التقاط صورة جماعية احتفالاً بهذه المناسبة.