رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع لموسم الحج

الرياض : البلاد

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك من خلال الكشف عن خطتها التشغيلية لموسم الحج لعام 1445هـ من خلال محطاتها الخمس التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطة جدة الرئيسة (السليمانية)، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كيلومترًا.

وتضمنت الخطة المعلنة زيادة في أعداد المقاعد المتاحة لحجاج بيت الله الحرام عن العام الماضي بحوالي مئة ألف مقعد ليبلغ عدد المقاعد 1.6 مليون مقعد، ولتأتي هذه الزيادة في ظل إضافة أكثر من 430 رحلة جديدة على رحلات العام الماضي، حيث بلغ عدد الرحلات المقررة في الخطة التشغيلية لهذا العام أكثر من 3800 رحلة، وذلك خلال الفترة المقررة من بداية شهر ذي القعدة وحتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة، لتصل أعداد الرحلات أيام الذروة إلى 126 رحلة.

يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد أحد أسرع عشر قطارات ركاب في العالم بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، ويعمل بأسطول مؤلف من 35 قطارًا، وبطاقة استيعابية تبلغ 417 مقعدًا للقطار الواحد، والذي يعد صديقًا للبيئة بصفر إنبعاثات كربونية، إضافة إلى دوره الرئيس بالحفاظ على البنية التحتية للطرق بإزاحة آلاف الحافلات عنها.