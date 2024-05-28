الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1445 هـ      28 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هيئة المنافسة
شاركت الهيئة العامة للمنافسة في المؤتمر السنوي لشبكة المنافسة الدولية الذي عُقد في البرازيل، وهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والنقاش حول الموضوعات الرئيسة مثل: المنافسة في الأسواق الناشئة، والتفاعل بين الأسواق العالمية، والاحتياجات المحلية في أسواق الزراعة والغذاء، إضافة إلى الشركات المملوكة للدولة، والتطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
نمو بالمدينة
حققت قطاعات “التعدين” و “المقاولات” و “السياحة” و “النقل والتخزين” و “الخدمات” في منطقة المدينة المنورة، ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق تقرير غرفة المدينة المنورة، سجلت خمسة قطاعات اقتصادية سجّلت نسب الارتفاع الأكبر في مؤشرات الأداء من بين 20 قطاعاً اقتصادياً، جاء في مقدمتها قطاع “التعدين.
معرض التطبيقات
دعت غرفة الشرقية أصحاب المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها الرقمية، ، للمشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية الاثنين المقبل . وأوضح رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزاء، أن المعرض يستهدف روّاد ورائدات الأعمال، وأصحاب ومبرمجي التطبيقات الإلكترونية، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى لاستقطاب أكثر من 45 تطبيقًا إلكترونيًا مُميزًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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