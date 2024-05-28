هيئة المنافسة

شاركت الهيئة العامة للمنافسة في المؤتمر السنوي لشبكة المنافسة الدولية الذي عُقد في البرازيل، وهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والنقاش حول الموضوعات الرئيسة مثل: المنافسة في الأسواق الناشئة، والتفاعل بين الأسواق العالمية، والاحتياجات المحلية في أسواق الزراعة والغذاء، إضافة إلى الشركات المملوكة للدولة، والتطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نمو بالمدينة

حققت قطاعات “التعدين” و “المقاولات” و “السياحة” و “النقل والتخزين” و “الخدمات” في منطقة المدينة المنورة، ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق تقرير غرفة المدينة المنورة، سجلت خمسة قطاعات اقتصادية سجّلت نسب الارتفاع الأكبر في مؤشرات الأداء من بين 20 قطاعاً اقتصادياً، جاء في مقدمتها قطاع “التعدين.

معرض التطبيقات

دعت غرفة الشرقية أصحاب المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها الرقمية، ، للمشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية الاثنين المقبل . وأوضح رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزاء، أن المعرض يستهدف روّاد ورائدات الأعمال، وأصحاب ومبرمجي التطبيقات الإلكترونية، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى لاستقطاب أكثر من 45 تطبيقًا إلكترونيًا مُميزًا.