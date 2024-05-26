طريقة عمل كرات كفتة الدجاج بصلصة الكريمة البيضاء

وصفة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

لكرات كفتة الدجاج

3 صدور دجاج

2 غصن من البصل الأخضر

4-5 أغصان من البقدونس

2 فص ثوم

ربع كوب من فتات الخبز بانكو

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ملح

فلفل أسود

1-2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

مكونات صلصة الكريمة

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة

15 – 20 حبة فطر

ملعقة كبيرة زبدة

300 مل كريمة أو 1.5 كوب

ملح

فلفل أسود

طريقة العمل

لكرات كفتة الدجاج

نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات

أضيفي الدجاج المفروم ، البصل الأخضر ، البقدونس ، الثوم ، فتات الخبز ، الفلفل الحار ، مسحوق الكركم ، مسحوق الكاري ، الملح والفلفل في وعاء ويقلب حتي يتجانس

اصنعي كرات مستديرة بحجم الجوز من كرات الدجاج

ضعي مقلاة وقومي بتسخينها

نضع كرات الدجاج في المقلاة ونطهوها من جميع الجوانب

نضيف زيت الزيتون ونقلبه

ضعي الكرات جانبًا

للصلصة

نضيف زيت الزيتون بنفس المقلاة التي حمرنا بها كرات الدجاج

يضاف البصل المفروم ناعماً إلى المقلاة ويطهى حتى ينضج

ثم نضيف الفطر المفروم ناعم ونخلطهم

عندما يمتص الفطر الماء أضيفي الزبدة والكريمة واخلطيهم

يضاف الملح والفلفل ويخلط

أضيفي كرات الدجاج إلى الصلصة

اتركيها لمدة 10-15 دقيقة أخرى وقدميها مع المكرونة او بحسب الرغبة