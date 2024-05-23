“البدر” يزين سماء المملكة اليوم

جدة : البلاد

يُرصد بسماء العالم العربي اليوم، بدرُ شهر ذي القعدة، وسيزين السماء طوال الليل، وسيكون في حالة اقتران مع النجم قلب العقرب.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: “بشكل عام يمكن القول بأن القمر سيكون بدراً طوال الليل، ولكن علمياً نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وذلك عند الساعة 04:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وبيّن أن القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس، ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد ستة أشهر من الآن، حيث سيكون في أقصى الجنوب، فهذا القمر يكتمل بدراً بالقرب من الانقلاب الصيفي لذلك سيتبع تقريباً نفس المسار الظاهري لشمس ديسمبر عبر السماء.

وأشار إلى أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

ولفت رئيس الجمعية الفلكية بجدة الانتباه إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيكون مائلاً نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الأحد.

يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً قرابة الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.