بترومين فوتون تحتفل بنجاح رعايتها لمعرض جدة الدولي الثاني للبناء بحضور السفير الصيني

جدة : البلاد

تفخر بترومين فوتون برعايتها ومشاركتها الفعالة في معرض جدة الدولي للبناء والديكور الداخلي (JIBEX) 2024، الذي أقيم في الفترة من 7 إلى 9 مايو. كونه المعرض الرائد للبناء والديكور في المنطقة الغربية، جمع JIBEX كبار موردي صناعة البناء والتشييد في الصين وشخصيات رائدة من قطاع السيارات.

ومن خلال المعرض، قامت بترومين فوتون وممثلي قطاع البناء باستكشاف العديد من الفرص لتعزيز صناعة البناء والتشييد في السعودية. تم تسليط الضوء على هذه المشاريع المحتملة من خلال عرض أحدث وأقوى شاحنات فوتون ذات القدرة عالية على التحمل، بما في ذلك Auman EST، وAuman GTL EX Tipper، Tunland 4×4 AT DC للخدمات الشاقة، والحافلة View ذات 13 مقعدًا. وقد أثنى الحضور على فهم فوتون العميق لاحتياجات سوق البناء والحلول التي تقدمها. لدعم ازدهار قطاع البناء في المملكة العربية السعودية وإلى زيادة الطلب على الشاحنات التجارية الثقيلة. ومن هنا يأتي دور فوتون من خلال مجموعتها الكاملة من الشاحنات الموثوقة والمثالية لأعمال البناء الثقيلة. وبفضل ضمانها الرائد في السوق وناقلات الحركة عالية التحمل، والمحركات الممتازة، تأكد بترومين فوتون أنها الخيار الأمثل لهذا القطاع.

وأضاف مارك تيمز، المدير الاداري لشركة بترومين فوتون، بهذه المناسبة: “لقد تشرفنا بالمشاركة في معرض جدة الدولي للبناء جنبًا إلى جنب مع قادة قطاع البناء والمبتكرين المرموقين. إن وجودنا هنا، خاصة تحت رعاية السفير الصيني، لا يعزز فقط التزامنا بالسوق السعودي، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على تفانينا في تقديم حلول متميزة تلبي المتطلبات المتطورة لقطاع البناء.”

فوتون، هي شركة مصنعة للمركبات التجارية موثوقة ومتقدمة تقنيًا. بفضل سجلها الحافل في تسليم أكثر من 12 مليون مركبة حول العالم، تتفوق فوتون في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة منتجات فوتون واسعة النطاق ومعروفة بموثوقيتها. بترومين هي الموزع الرسمي لمركبات فوتون في المملكة العربية السعودية.