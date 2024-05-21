بتوجيه من أمير مكة.. الأمير سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

جدة : البلاد

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اجتماع اللجنة الذي تخلله استعراض الخطط التشغيلية ومتابعة الجاهزية لعددٍ من الجهات والخدمات المقررة خلال حج العام الحالي 1445هــ.

وعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لحج العام الحالي التي ينفذها 11800 موظف وعامل إضافةً إلى تجهيز 28 مركزاً للخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، موزَّعة توزيعاً جغرافياَّ بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، تعمل على مدار 24 ساعة، ومزودة بكل ما تحتاجه من القوى العاملة والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة حالات الطوارئ، كما هيأت الأمانة العديد من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم، إلى جانب متابعة النظافة والإصحاح البيئي وتجهيز أحدث المعدات؛ مثل: الضواغط، والمكانس الآلية، والشاحنات بمختلف أحجامها وأنواعها، ونشر المحطات الإنتقالية، وصيانة وتجهيز المخازن الأرضية للنفايات بالمشاعر المقدسة؛ حيث بلغ عدد المعدات والآليات المستخدمة 912 آلة لتقديم خدمات ضغط النفايات ونقلها، وكنس الطرق والأرصفة وغسلها، وشفط المياه؛ إلى جانب خطة لمكافحة البعوض والذباب والقوارض بأحدث الطرق.

وفي الجانب الصحي هيأت وزارة الصحة 16 مستشفى و 123 مركزاً صحياً يضاف لها 5 مراكز صحية موسمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يساندها مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى الحرم و3 مراكز صحية في أروقة الحرم المكي كذلك مركزين صحيين قريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي، وفي جانب الطوارئ تمت تهيئة 80 إسعافا صغيرا و 75 إسعافا كبيرا عالية التجهيز بالاضافة لعدد 33 فرقة إسعافية داعمة في مسجد نمرة وجبل الرحمة بعرفات ومنشأة الجمرات بمنى تعمل جميعها على مدار الساعة خدمة لضيوف الرحمن.

وقدمت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج خطتها التشغيلية لتقل الحجاج من والى المسجد الحرام حيث تم تجهيز 3500 حافلة لنقل ضيوف الرحمن ومن المتوقع تسيير 12 مليون رحلة خلال موسم الحج من وإلى المسجد الحرام بواسطة النقل الترددي عبر 9 محطات محيطة بالمسجد الحرام ، كما تم تحديد عدد 12 مساراً لخدمة الحجاج في التنقل خلال ايام التشريق بين مشعر منى والمسجد الحرام كما استعرض مكتب إدارة مشاريع الحج خطط الجاهزية لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المستهدف تشغيلها خلال حج العام الحالي.