أمير المدينة يطلع على خطة عمل هيئة الغذاء والدواء لموسم الحج

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه في الإمارة، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق.

واطّلع سموه خلال اللقاء , على خطة عمل الهيئة لموسم الحج هذا العام 1445هـ , التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء والدواء وتوفر الأجهزة الطبية في خدمة ضيوف الرحمن بالإضافة إلى دور الهيئة في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى السكّان والزوار فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء على مستوى المنطقة.

وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لأعمال الهيئة التي تأتي بصورة تكاملية مع بقية الجهات ذات العلاقة للتحقق من سلامة غذاء ضيوف الرحمن ومأمونية دوائهم في إطار جهود الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.