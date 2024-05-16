الرياضة للمرة الأولى تاريخياً.. أخضر التايكوندو يتوج بالذهب الآسيوي

البلاد- جدة كتب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو التاريخ، بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين اليوم في منافسات البطولة الآسيوية السادسة والعشرين المقامة في مدينة (دانانغ الفيتنامية) على صالة قصر تيان سون الرياضية، كأول ميداليتين ذهبيتين في تاريخ التايكوندو السعودية في بطولة آسيا. جاءت الذهبية الأولى بواسطة اللاعبة دنيا أبو طالب في وزن 53 كجم بعد فوزها على لاعبات منتخبات الهند والفلبين والصين تايبيه في مشوارها البطولي، وفي اللقاء الختامي انتصرت على لاعبة منتخب تايلند بجولتين مقابل جولة واحدة، وتعد ميدالية اللاعبة دنيا الذهبية الأولى في تاريخ منافسات التايكوندو. وعزز اللاعب رياض الظافري وزن (54) الفرحة السعودية، بتحقيقه الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ لعبة التايكوندو بتغلبه على لاعبي منتخبات اليابان وتايلند وكوريا الجنوبية، قبل أن يكسب النهائي المثير على نظيره الباكستاني بجولتين مقابل جولة.‎ من جهته، أعرب رئيس الوفد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، عن اعتزازه بالنتائج التي تحققت وقال: “نفتخر بالأبطال الذين كتبوا التاريخ وتوشحوا الذهب للمرة الأولى في تاريخ التايكوندو السعودية، على اعتبار أن ميدالية اللاعبة دنيا الأولى في تاريخ التايكوندو على صعيد السيدات، والحال ذاتها للكابتن رياض الذي حقق أول ذهبية في تاريخ اللعبة للرجال”. وأضاف: “هذا المنجز أتى بعد توفيق الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قيادتنا الرشيدة، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد”.