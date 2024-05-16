الرياضة انطلاق بطولة المملكة للأندية لفئة البراعم في رفع الأثقال

الطائف – البلاد تنطلق اليوم الخميس بطولة المملكة للأندية لفئة البراعم تحت 15 سنة وتحت 13 سنة لرفع الأثقال، على الصالة الرياضية في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتقام البطولة على مدار 3 أيام.

ويشارك في البطولة 103 رباعين يمثلون 9 أندية، هي (الاتحاد – النور – الطرف – العدالة – السلام – الخليج – الترجي – الخويلدية -الابتسام ) وستقام المنافسات حسب الأوزان التالية:( 49-55-61-67-73-81-81+).

الجدير بالذكر أن البطولة من أبرز البطولات في المملكة لاكتشاف الأبطال المميزين للمستقبل والمواهب القادمة لرياضة رفع الأثقال.

وسيدير المنافسات 15 حكما، والحكم خالد الرحيلي رئيساً للجوري وسيحضر البطولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد لتشجيع اللاعبين.