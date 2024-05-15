خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية

البلاد : واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، عددا من الأوامر الملكية.

وتضمنت الأوامر الملكية، أن يعين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ويعفى عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه، كما يكلف الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

ويعين عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، فيما تعفى الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

وتشمل الأوامر، أن يعين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كما يعين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، ويعين سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

ويعين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، كما يعين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة، بينما يعين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، ويعين عبدالله بن علي الأحمري مساعدا لوزير الصناعة للتخطيط بالمرتبة الممتازة،

كما يعين أنس الصليع مساعدا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة