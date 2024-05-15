بروڤن 360 تعلن عن ترقية لياندرا مينتيس إلى منصب الرئيس التنفيذي

دبي: البلاد

أعلنت بروڤن 360، الشركة المختصة باستشارات التسويق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، عن ترقية لياندرا مينتيس إلى منصب الرئيس التنفيذي لدى بروڤن 360، حيث ستعمل مساهماتها البارزة كقائدة استراتيجية على تعزيز الابتكار وتحسين أداء فريق العمل المتميز.

ومن خلال منصبها الجديد، تحرص لياندرا على توجيه بروڤن 360 نحو مواصلة النجاح والنمو بفضل فرص التواصل واستقطاب العملاء، إذ تتولى مسؤولية وضع وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية الشركة وقيمها.

في تعليقه على الأمر قال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بروڤن العربية: “أبدت لياندرا قدرات قيادية استثنائية وقدمت مساهمات جمّة على مدى السنوات الأربعة الماضية، لتدعم النمو المتواصل لشركتنا في المنطقة. وقد تشرفنا بالعمل معها كمدير تنفيذي للتسويق في بروڤن 360 وجميع علامات بروڤن العربية، حيث قدمت مساهمات ملموسة في توسع أعمالنا بفضل مهاراتها في التسويق، ونثق بأنها ستستمر في دعم توسع الأعمال من خلال توليها منصب الرئيس التنفيذي في بروڤن 360، وتواصل تقديم خدمات التسويق المتفوقة للعملاء في مختلف القطاعات.”

لياندرا تقود بروڤن 360 نحو مزيد من النجاح والنمو المتواصل

يذكر أن لياندرا انضمت إلى بروڤن العربية عام 2020 لدعم مبادرات التسويق لدى كل من بروڤن، وبروڤن كونسلت، وبروڤن سولوشن. وفي عام 2022، انطلقت علامة بروڤن 360 بفريق مكون من شخصين فقط، قبل أن تتمكن لياندرا من توسعة نطاق أعمال الشركة إلى 20 عميلًا، وزيادة عدد أفراد الفريق إلى 18 موظفًا عام 2022. كما لعبت لياندرا دورًا بالغ الأهمية في تحويل علامة بروڤن سولوشن إلى شركة تقنية رائدة بالمنطقة.

ومن جانبها قالت لياندرا مينتيس: “يسرني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي لدى بروڤن 360 وأن أقود الفريق إلى مزيد من النجاح والتوسع في مسيرة الشركة، فبوسعنا معًا أن نواصل الابتكار والإلهام وتحقيق النتائج الاستثنائية لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. أتطلع بشغف إلى المرحلة المقبلة من هذه الرحلة، وإلى فرصة تحقيق التغيير الملموس والملهم في عالم التسويق – فالنجاح ليس ما ننجزه في حياتنا وحسب، بل هو ما نلهم به الآخرين من حولنا.”

تجدر الإشارة إلى أن بروڤن 360 هي مزود لحلول التسويق المتكاملة لمجموعة من العلامات التجارية في قطاعات مختلفة، إذ تستخدم الأدوات الرقمية لتقديم خدمات التسويق الرقمية المتنوعة بما فيها صناعة المحتوى، والإعلانات الرقمية، وإشراك الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهوية العلامة التجارية، والتصميم الجرافيكي، والكتابة الإبداعية وغيرها. وتسعى الشركة لمساعدة عملائها عبر ترسيخ تواجد علاماتهم التجارية وتقديم الدعم المتكامل في جميع مبادراتهم التسويقية.

وبالإضافة إلى منصبها الجديد، تحتفظ لياندرا بمنصب المدير التنفيذي للتسويق لدى بروڤن العربية، والتي تضم كلًا من بروڤن كونسلت، و بروڤن سولوشن، و بروڤن ريالتي، وبروڤن روبوتكس، وبروڤن، وإيماكو. وتحرص لياندرا على العمل من أجل ترسيخ تواجد الشركة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على اغتنام فرص النمو الجديدة في قطر والبحرين إلى جانب الإمارات والسعودية.