“الصحة” تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات

الرياض : البلاد

دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة العربية السعودية هذا العام إلى الحرص على مُبادرة واستكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق صحتي” وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 اُعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ ، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا اُعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية اُعطيت خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حرصاً على صحة حجاج الداخل وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

ولفتت “الصحة” إلى أن التطعيمات لحجاج الداخل تتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى الراغبين للحج هذا العام المبادرة بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، وعلى الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية ” في الرابط: ‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx .

وعزت الوزارة باستكمال التطعيمات قبل الحج إلى أن موسم الحج يجمع حشوداً كبيرة من القادمين من مختلف أنحاء العالم يؤدون نفس المناسك في مكان واحد، مما قد يعرضهم للإصابة بالعدوى للعديد من الأمراض المعدية المنتشرة في بعض دول العالم .

وأوضحت أنه على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها “الصحة ” قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده -بإذن الله- على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعيق استكمال مناسك الحج، ويحمي ممن حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة، كما يسمح للقادمين من الخارج بدخول المملكة و المشاعر المقدسة.

ويضم أبرز تطعيمات الحج لحجاج الخارج التطعيم ضد الحمى الشوكية النيسيرية، ويحمي من عدوى بكتيرية خطيرة تصيب المخ والحبل الشوكي وتنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم، إضافة إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء الذي يحمي من عدوى فيروسية تنقل عن طريق البعوض، إلى جانب التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوصت “الصحة” بأهمية إكمال التحصين باللقاحات المعتمدة في المملكة، بما فيها التطعيم ضد فيروس كورونا -١٩ و الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب تحديث التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف، مشيرة إلى أنه يمكن للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية في الرابط: ‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspxتنبيه بإخلاء المسؤولية: