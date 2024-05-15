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ورشة “الأسرة في ميزان النيابة العامة” تتناول مكانة الأسرة في أنظمة الدولة ومخاطر المخدرات

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1445 هـ      15 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أقامت النيابة العامة ممثلة في نيابة الأسرة والأحداث ورشة بعنوان “الأسرة في ميزان النيابة العامة” وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للأُسر الذي يوافق الخامس عشر من شهر مايو لكل عام.

وتناولت الورشة عدة موضوعات تضمنت مكانة الأسرة في أنظمة الدولة، وأثر المخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة، ومبادرة الصلح الجنائي.

واستعرض المتحدثون أفضل الممارسات المهنية في الإجراءات الجزائية التي تباشرها النيابة العامة في الحماية العدلية للأسرة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وسبل تعزيز ترابطها، والمحافظة على كيانها في المجتمع.

ويعد الصلح الجنائي أحد المبادرات النوعية التي تبنتها النيابة العامة لتعزيز المحافظة على الاستقرار الأسري، والحد من المشكلات الأسرية وإنهاء القضايا صلحاً دون إحالتها للمحاكم المختصة؛ حيث باشرت وحدات الصلح بنيابات المملكة نحو (١٥٥٠٠) قضية، وانتهت منها صلحاً أكثر من ( ٨٠٠٠) قضية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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