الرياضة بأكثر من مليوني ريال.. الاتحاد السعودي للهجن يطلق جائزة” ذروة سنام”

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة حفل جائزة ذروة سنام بنسختها الأولى، بمجموع جوائز تصل إلى 2,300,000 مليون ريال، وذلك في الـ20 من مايو الجاري على ميدان الجنادرية في الرياض. ويكرم الاتحاد خلال الحفل الفائز بكأس الموسم للنقاط بمبلغ مليون ريال، وهجان الموسم بمبلغ 500 ألف ريال، ومضمر الموسم بمبلغ 500 ألف ريال، كما يكرم الفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل تغطية سناب شات، التي تبلغ جوائزها 150 ألف ريال، والفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل صورة صحفية بمبلغ 150 ألف ريال. ويشهد الحفل الختامي لموسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن تكريم الفائزين بالبطولات الخارجية كما يستعرض الاتحاد خلال الحفل روزنامة الموسم الجديد. وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن مطلع الموسم الجاري عن إطلاق جوائز المميزين في الموسم، التي شهدت تنافسًا مميزًا بين المهتمين؛ رغبة في الدخول ضمن المنافسة للفوز بالجوائز المالية. من جانبه، أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي أن إقامة هذا الحفل تأتي ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي في دعم الشغوفين بقطاع الهجن من ملاك ومضمرين والهجانة والإعلاميين، متمنيًا أن تظهر النسخة الأولى من جائزة ذروة السنام بصورة مثالية تساهم في تقدير المنتمين لهذا القطاع، والاحتفاء بهم في اجتماع أهل الهجن على درة الميادين.