ختام ناجح لأسبوع الرياض الصناعي

البلاد – الرياض

بنجاح مميز ، اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعمال (أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024) الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 522 شركة من 23 دولة، منها 385 شركة عالميّة و115 شركة محليّة.

وتضمن الأسبوع أربعة معارض متخصصة، هي: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي. وأقيم خلال الأسبوع عدد من الفعاليات ، تناولت تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ، والمحتوى المحلي والتوطين، والبنية التحتية الصناعية في ظل رحلة التحول الصناعي، إضافةً إلى ممكنات وفرص التصدير والتمويل الصناعي.

كما نظّمت الوزارة، فعالية “مصانع المستقبل”، كرّم خلالها معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة 12 مصنعاً متقدماً، و6 مصانع من منح التحول الرقمي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ لتصبح المملكة رائدة في مجالها.