فيديو | مانشستر سيتي يدكّ فولهام برباعية

انتصر مانشستر سيتي خارج ملعبه على فولهام (4-0) السبت، لحساب مباريات المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



واستعاد الفريق السماوي صدارة المسابقة برصيد 85 نقطة، متقدمًا على أرسنال الوصيف صاحب 83 نقطة، قبل جولتين من نهاية الموسم.



أقيمت المباراة في أرضية ملعب (كرافن كوتيج) معقل فريق فولهام في العاصمة الإنجليزية لندن أمام مدرجات ممتلأة، وبإدارة الحكم أنتوني تايلور.



سجّل رباعية مانشستر سيتي كل من الكرواتي جوسكو غفارديول بالدقيقتين 13 و71، و الإنجليزي فيل فودين (59) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (96).

شاهد أهداف المباراة