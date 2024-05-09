رسميًا | برشلونة يجدد عقد باو كوبارسي ببند جزائي باهظ

جدد برشلونة عقد مدافعه الإسباني الواعد، باو كوبارسي (17 عامًا) إلى صيف 2027، حسب بيان رسمي صادر من النادي الكاتالوني اليوم الخميس.



ووضعت إدارة برشلونة بندًا جزائيًا ضخمًا في عقد باو كوبارسي الجديد ناهز نصف مليار يورو، على غرار ما حدث مع لامين يامال وغافي وبيدري.



صعد كوبارسي للتو من فريق الشباب إلى الفريق الأول لبرشلونة، وترك انطباعًا قويًا، حيث بادر النادي سريعًا بتأمين خدماته عبر تقديم عقد جديد.



وقال باو كوبارسي بعد إمضاء العقد الجديد:” أنا سعيد، حلمي منذ الصغر هو أن ألعب مع برشلونة، إنه أفضل شيء حدث لي على الإطلاق”.