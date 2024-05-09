“AviLease” تسلم أول طائرتين بوينغ 737-8   كجزء من صفقة الطائرات لمجموعة طيران الهند

الرياض : البلاد

أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات السريعة النمو والتوسع “AviLease”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاح عملية تسليم طائرتين من طراز بوينغ 8-737 مؤجرتين لشركة طيران الهند إكسبريس. وهذه هي الدفعة الأولى من ست طائرات سيتم تسليمها في عامي 2024 و2025.

تُعتبر طائرة بوينغ 8-737، واحدة من أكثر الطائرات ذات البدن الضيق، التي تحقق كفاءة في استهلاك الوقود واستدامة وتقدمًا تقنيًا في السوق. وتعكس عمليات التسليم هذه، وتيرة وإيقاع عمل AviLease، التي تسعى إلى بناء مجموعة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن العريض والضيق المتوفرة .

وقال الاستاذ إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة AviLease: “يسعدنا تسليم أول طائرتين من أصل ست طائرات جديدة من طراز بوينغ 8-737 إلى شركة طيران الهند إكسبريس. ونواصل العمل لتعزيز شراكتنا مع شركة الطيران منخفضة التكلفة المتنامية، ونحن فخورون بدعم برامجهم لتحديث أسطولها. ونتمنى لفريق شركة طيران الهند إكسبريس، استمرار النجاح في التزامهم بتوفير رحلات جوية موثوقة وبأسعار معقولة لعملائهم”.

تعمل AviLease على تلبية وتحقيق مهمة صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتُشكل عنصر تمكين لدفع الاستدامة المالية ضمن قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية 2030. وستواصل AviLease في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الطيران والتمويل.

تُشكل عملية التسليم الأخيرة، دلالة واضحة على التوسع العالمي لشركة AviLease، التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير مستدام و وفعال لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتلعب دورًا رئيسيًا فعالاً في توسيع نطاق منظومة قطاع الطيران في المملكة.