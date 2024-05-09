انطلاق بطولة الأردن المفتوحة للجولف بمشاركة سعودية وعربية ودولية

بدر النهدي – العقبة
بمشاركة سعودية وعربية ودولية، انطلقت في ملاعب واحة أيلة اليوم الخميس منافسات النسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، التي ينظمها الاتحاد الأردني للجولف بالشراكة مع واحة أيلة.
وتحظى البطولة برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف الفايز بمشاركة قرابة 110 لاعبين ولاعبات في فئات الرجال والسيدات والناشئين.
وشهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية بين اللاعبين.
وتتواصل المنافسات يومي، والسبت الذي سيشهد تتويج الفائزين، حيث جاءت نتائج منافسات اليوم الأول على النحو التالي للمراكز الثلاثة الأولى:
– فئة الرجال، خالد عطية (السعودية)، محمد أبو العلا (مصر)، ميشيل كارانجا (كينيا).
– فئة السيدات، كاترينا بولكوفيسكا (لاتفيا)، ندى مير (قطر)، ياسمين طاهر (الأردن).
– فئة الناشئين، دانييل سوكولوف (قطر)، سليم العبدالات (الأردن)، دانيال طاهر (الأردن).
جيسون: فخورون باستضافة البطولة في واحة أيلة
أكد كبير مدربي نادي أيلة للجولف الجنوب أفريقي جيسون فيرميولن سعادته بإقامة البطولة على ملاعب أيلة للمرة الثامنة، بعد أن كانت تقام في ملاعب البشارات بعمان.
وأشار جيسون- الحاصل على شهادة رابطة محترفي لاعبي الجولف PGA في حديثه للجنة الإعلامية وبحضور الإعلاميين الرياضيبن العرب- إلى أن ما يحدث في أيلة يعتبر نقلة نوعية وإضافة مميزة لرياضة الجولف في الأردن.
(المشاركة العربية)
وعن المشاركة العربية في البطولة قال جيسون: “السعودية في تطور مستمر، وخالد عطية من اللاعبين المرشحين دائما للفوز، والفريق التونسي في كل مشاركة يكون أقوى، أما الفريق المصري فهو من أفضل المشاركين، واللاعب محمد الذيب سيكون له مستقبل واعد.
** الإعلام في أيلة
اصطحب منصور الكباريتي مدير العلاقات العامة والحكومية في واحة أيلة وفد اللجنة الإعلامية للبطولة والزملاء الإعلاميين الرياضيين العرب في جولة بواحة أيلة.
وتضم اللجنة الإعلامية المنبثقة عن الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي الزملاء، شبلي الشطرات، وعوني فريج، وخالد خطاطبة وجواد سليمان، بينما يضم وفد الإعلاميين الرياضيين العرب الزملاء، شريف عبدالقادر (مصر)، بدر النهدي (السعودية)، سيف المالكي (العراق)، أحمد بوباية (تونس)، أحمد السلماني (سلطنة عُمان)، محمود الفضلي (قطر).