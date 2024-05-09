نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مشاريع أمانة الأحساء التنموية

الأحساء : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، وذلك خلال زيارة سموه اليوم، مقر أمانة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية , أهمية ما تمثله المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة لعملية التطوير التنموي، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة “حفظها الله”، وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية التي تؤكد على تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمشاريع، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، مشيداً سموه بدور القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع، من خلال برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية تحقيقاً لمستهدفات رفع معدلات جودة الحياة وأنسنة المدن.

وجرى توقيع 3 اتفاقيات شراكة وتعاون بين أمانة الأحساء التي مثلّها أمين الأحساء المهندس عصام الملا، وعدد من الجهات وهي المركز الوطني للنخيل والتمور، ومثلها رئيس المركز الدكتور محمد النويران، وذلك لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور ودعم مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة، والحصول على العلامة السعودية للتمور، والمذكرة الثانية مع مجموعة الموسى الصحية ومثلها مالك الموسى، وهدفت إلى تعزيز مبادر الأحساء صديقة للطفل، عبر مبادرة “مستشفيات صديقة للطفل”، فيما جاءت المذكرة الثالثة، مع شركة مطارات الدمام “مطار الأحساء الدولي” والتي مثلها المهندس محمد الحسني، وهدفت إلى تفعيل مبادرة “المطار صديق الطفل” والذي يحتوي على وسائل الراحة والخدمات المصممة خصيصًا للطفل ضمن معايير تتناسب مع الطفل مثل غرفة الحضانة والرعاية ومناطق ترفيهية للطفل.

كما اطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال الزيارة، على منجزات أمانة الأحساء وخطط مشاريعها الاستراتيجية والتنموية والخدمية، ومنها 10 مشروعات تطويرية وخدمية لأمانة الأحساء بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 1.2 مليار ريال، وهي “المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الرياض بإنشاء نفق بطول 1500م، ومشروع تطوير تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الرياض، وسفلتة مخططات المنح، وتحسين وتطوير المجاورات السكنية ويستهدف إعادة تأهيل 3 أحياء لإيجاد بيئة سكنية صحية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وزيادة النشاط التجاري وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة النقل الجماعي، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية، إنشاء وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والإشراف على ذلك، وتنفيذ مشاريع الإنارة للهجر والبلدات، ومشروع استكمال أعمال السلامة المرورية بالطرق الرئيسية، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق المُستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتجهيز البنية التحتية لمشروع تشغيل شبكة النقل العام بالأحساء، فيما اطلع سموه على مشاريع أمانة الأحساء المنجزة والبالغ قيمتها 314 مليون ريال.

بعد ذلك كرّم سمو الأمير سعود بن بندر، القطاعات الحكومية والخدمية المشاركة في الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري (3)، وحملة إزالة المخيمات العشوائية والصناديق والهناجر والأحواش، وحملة معالجة وضع الورش والمعارض ومحلات قطع الغيار وتغيير الزيوت والإطارات، وحملة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين، وشملت قائمة المكرمين من الجهات الحكومية في الحملات المشتركة: شرطة محافظة الأحساء، الإدارة العامة للمرور، قيادة أمن الطرق، إدارة الدفاع المدني بمحافظة الأحساء، قيادة الدوريات الأمنية، شركة أرامكو السعودية، المؤسسة العامة للري، فرع وزارة التجارة بمحافظة الأحساء، فرع مكتب العمل بمحافظة الأحساء، فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة الأحساء، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الهيئة العامة للنقل، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية.