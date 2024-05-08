واتساب يحذر من إنتشار رسائل إحتيال جماعية

حذر الخبراء أعضاء الدردشة الجماعية على تطبيق واتساب من عملية احتيال عبر المكالمات الصوتية قد تكلف الأصدقاء والعائلة مدخراتهم

ويقول Action Fraud، وهو مركز للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، إنه تلقى مئات الشكاوى من الضحايا.

يكتسب المحتال ثقة الفرد من خلال الاتصال والتظاهر بأنه عضو في دردشة جماعية، وغالبًا ما يستخدم صورة ملف شخصي واسم عرض مزيفين.

أثناء المكالمة، سيخبر المحتال الضحية أنه يرسل لهم رمز مرور لمرة واحدة (OTP) للانضمام إلى المكالمة القادمة لأعضاء المجموعة

ويطلب من الضحية مشاركة رمز المرور معهم ليتم “تسجيلهم” في المكالمة، وهو رمز الوصول الذي سيسمح للمحتال

بتسجيل حساب واتساب الخاص بالضحية على جهاز جديد حتى يتمكن من السيطرة على حسابه.

بعد ذلك، سيقوم المحتال بتمكين التحقق بخطوتين، مما يجعل من المستحيل على الضحية العودة إلى حسابه.

يسمح هذا بعد ذلك للمحتال بإرسال رسائل إلى أشخاص آخرين في جهات اتصال الضحية، وغالبًا ما يطلب المال كما لو كانوا في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وقال المحقق المشرف مايلز إنه للحفاظ على سلامتك من الاحتيال

احتفظ بأي تفاصيل حساب أو رمز مرور وأكواد تحقق خاصة، وأبلغ عن أي رسائل مشبوهة داخل واتساب.

وتنصح الشرطة أيضًا بإعداد التحقق من خطوتين لتوفير طبقة إضافية من الحماية.

وقال متحدث باسم واتساب إن جميع الرسائل الشخصية المرسلة على واتساب محمية بالتشفير الشامل.

وقالت الشركة المملوكة لشركة ميتا:

“نوصي جميع المستخدمين بإعداد التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان وننصح الأشخاص

بعدم مشاركة رمز PIN المكون من ستة أرقام مع الآخرين أبدًا، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة”.

“إذا تلقيت رسالة مشبوهة – حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف من هي –

فإن الاتصال أو طلب ملاحظة صوتية هو أسرع وأبسط طريقة للتحقق من هوية شخص ما”.