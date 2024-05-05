ميزة جديدة منتظرة تطلقها واتساب

يختبر تطبيق واتساب، منصة المراسلة الفورية التي يستخدمها المليارات حول العالم

وظيفة جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل بسرعة مع الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على المنصة.

حاليًا، الطريقة الوحيدة للتفاعل مع صورة أو مقطع فيديو هي النقر عليها لفترة طويلة واختيار رد فعلك من الشريط الذي يظهر.

ومع ذلك، يبدو أن تطبيق واتساب يختبر وظيفة جديدة تتيح للمستخدمين الرد بسرعة والتفاعل مع الوسائط.

في سبتمبر من العام الماضي، قدم المطورون شريط رد جديد لعارض الوسائط الخاص بالتطبيق

لكن الإصدار التجريبي الأخير يأخذه خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إضافة شريط رد إلى عارض الوسائط.

كما ترون في لقطة الشاشة أدناه، عند عرض صورة أو مشاهدة مقطع فيديو في واتساب ، أصبح لدى المستخدمين الآن خيار الرد عليها مباشرة.

يمكنك أيضًا الضغط على زر الرموز التعبيرية الموجود على الجانب الأيمن من الشريط للتفاعل مع الوسائط.

في حالة عدم ظهور رد فعلك المفضل، ما عليك سوى النقر على الزر “+” لاختيار الرمز التعبيري الذي تختاره.

يعد هذا أفضل من التنفيذ الحالي حيث تحتاج إما إلى الضغط لفترة طويلة أو التمرير لليمين للرد أو الرد على أي وسائط.

وبينما يمكنك تحميل الإصدار التجريبي الأخير من واتساب ، يقترح WABetaInfo أن الوظيفة متاحة حاليًا لعدد قليل من

المستخدمين، مما يعني أنها قد تتضمن عنصرًا من جانب الخادم.

في الأسابيع القليلة الماضية، أضاف مطورو تطبيق واتساب مجموعة من الميزات الجديدة إلى التطبيق.

يتضمن ذلك القدرة على إرسال ما يصل إلى 3 رسائل لكل دردشة، دعم مفتاح المرور لأجهزة iPhone

ومرشحات الدردشة للعثور على الرسائل المهمة على سبيل المثال لا الحصر.