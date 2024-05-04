طريقة عمل تورتة الكريب بكريمة الفانيليا

وصفة تورتة الكريب بمقادير منزلية سهلة

طريقة العمل

الكريب

1 1/4 كوب حليب

2 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة سكر أبيض

للكريمة

2 كوب كريمة خفق

نصف كوب جبن كريمي بدون ملح

نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

الكريمة

تخفق جميع المقادير حتي تتجانس وتتماسك

تحفظ بالثلاجة لحين الاستخدام

الكريب

في وعاء كبير اخفقي البيض والحليب والزبدة المذابة ودقيق السكر حتى يصبح المزيج ناعمًا

سخني مقلاة متوسطة الحجم أو مقلاة كريب على نار متوسطة

ادهني المقلاة بكمية صغيرة من الزبدة أو الزيت باستخدام فرشاة أو منشفة ورقية

باستخدام ملعقة تقديم أو مغرفة صغيرة ضعي حوالي 3 ملاعق كبيرة من عجينة الكريب في مقلاة ساخنة

مع إمالة المقلاة بحيث يكون السطح السفلي مغطى بالتساوي

يطهى على نار متوسطة ، من دقيقة إلى دقيقتين على جانب أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

قدميها على الفور

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

نحضر اول قطعة من الكريب

تحشي بالكريمة

ثم توضع قطعة اخري من الكريب

تكرر العملية حتي انتهاء الكمية

ثم تقدم التورتة باردة