طريقة عمل بسكويت النشا الناعم بحشو كريمة التوفي

بسكويت النشا من أنواع البسكويت الناعم التي تتيمز بشكل أبيض ونكهة غنية بالزبدة

المقادير اللازمة

للبسكويت

125 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

70 جرام سكر ناعم ( 1/2 كوب )

70 جرام دقيق ( 1/2 كوب )

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

4 جرام بيكينج بودر ( 1/4 ملعقة صغيرة )

190 جرام نشا ( تقريبا 1 و 1/4 كوب

لكريمة التوفي

1 كوب كريمة

1 ونصف كوب سكر

مكعب زبدة

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ربع كوب ماء

رشه ملح

طريقة العمل

كريمة التوفي

يرفع السكر علي النار حتي يتكرمل

يضاف له الزبدة وتقلب سريعاً

يذوب النشا بالماء والملح مع الكريمة

ثم يضاف الخليط للكراميل ويقلب حتي يغلي ويصبح سلس

يرفع عن النار ويترك ليبرد

نقوم بتحضير البسكويت

تخفق الزبدة والسكر والملح والفانيليا حتي يصبح خليط كريمي

نضع البيض ويخفق جيداً

ثم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب باليد دون الإفراط في العجن حتي نحصل علي عجينة طرية

تقطع العجينة دوائر بعد ان تفرد

ثم ترص في صينية بها ورق خبز

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 170 درجة لمدة 25 – 30 دقيقة أو حتي تمام النضج

يخرج من الفرن ويترك ليبرد

يحشي بصلصة التوفي

ثم يغمس بجوز الهند او حسب الرغبة ويقدم