سحب القرعة الخاصة ببطولة “سماش السعودية 2024”  

البلاد- جدة



أقيمت اليوم الخميس 2 مايو، مراسم قرعة بطولة سماش السعودية 2024؛ ثاني بطولات “الجراند سماش” في تقويم المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT) لهذا العام، والتي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 1 إلى 11 مايو 2024، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT).

وجرت مراسم القرعة التي شاهدها أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم بشكل مباشر، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة، بحضور كل من النجمين الصينيين المصنفين الأولين عالمياً في فئتي الرجال والسيدات “وانغ شوكين” و”صن ينغشا”، بالإضافة إلى النجم المصري “عمر عصر” المصنف رقم 13 عالميًّا، والموهبة البرازيلية برونا تاكاهاشي المصنفة رقم 17 عالميًّا، في صالة إنفينيتي، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

وشهدت القرعة تحديد المواجهات المرتقبة طوال فترة المرحلة النهائية الممتدة إلى 8 أيام (4 إلى 11 مايو)، ويستعد نجوم كرة الطاولة السعوديون لخوض منافسات البطولة في فئة الفردي للرجال، حيث سيواجه النجم علي الخضراوي اللاعب الياباني ماهارو يوشيمورا، في حين يواجه النجم عبدالعزيز بوشليبي اللاعب الصيني جاويوان لين

وعبّر “وانغ” المصنف الأول عالميًّا عن سعادته بتواجده في المملكة للمشاركة في سماش السعودية. وأضاف: “ليس من السهل استضافة حدث بهذا الحجم، ولا تمتلك العديد من الدول ومدنها، الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن ما شاهدته هنا من حيث الأجواء العامة والمنشآت هو أمر رائع. وهذا الأسبوع يُعد فرصة للحصول على المزيد من نقاط التصنيف، وأتمنى أن أتواجد هنا مستقبلاً للمشاركة في المزيد من البطولات

وقال النجم المصري “عصر”: “سعيد جدًا بتواجدي في المملكة والمنافسة إلى جانب إخوتي اللاعبين السعوديين على أرض دولة عربية، وفي بطولة تعد من أهم البطولات في عالم كرة الطاولة لهذا العام، أبهرتني التحضيرات والاستعدادات ومستوى التنظيم الذي شاهدته في مقر البطولة، وأتمنى لعلي وعبدالعزيز وخالد، كل التوفيق في المنافسات وللمملكة النجاح في تنظيم هذا الحدث العالمي “.