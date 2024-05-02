الرياضة

الرياض يقتنص تعادلًا مثيرًا من الفتح

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1445 هـ       2 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

بريمونتادا مثيرة في الوقت بدل الضائع، اقتنص فريق الرياض تعادلًا بطعم الفوز من أمام مضيفه الفتح بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما  مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 30 من دوري روشن.

تقدم الفتح عن طريق كل من دجانيني ولواس زيلاريان في الدقيقتين 6 و81، بينما تمكن الضيوف من قلب الطاولة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع رغم النقص العددي، بتسجيل هدفين بواسطة كل من محمد الشويرخ وابراهيم ندونغ في الدقيقتين 91 و 96، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وشهدت المباراة حالة طرد بالبطاقة الحمراء للاعب الرياض خالد الشويع في الدقيقة 54.

التعادل رفع رصيد الفتح إلى النقطة 41 في المركز السابع، ورفع رصيد الرياض عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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