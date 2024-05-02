الرياض يقتنص تعادلًا مثيرًا من الفتح

محمود العوضي- جدة
بريمونتادا مثيرة في الوقت بدل الضائع، اقتنص فريق الرياض تعادلًا بطعم الفوز من أمام مضيفه الفتح بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 30 من دوري روشن.
تقدم الفتح عن طريق كل من دجانيني ولواس زيلاريان في الدقيقتين 6 و81، بينما تمكن الضيوف من قلب الطاولة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع رغم النقص العددي، بتسجيل هدفين بواسطة كل من محمد الشويرخ وابراهيم ندونغ في الدقيقتين 91 و 96، لتنتهي المباراة بالتعادل.
وشهدت المباراة حالة طرد بالبطاقة الحمراء للاعب الرياض خالد الشويع في الدقيقة 54.
التعادل رفع رصيد الفتح إلى النقطة 41 في المركز السابع، ورفع رصيد الرياض عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
اسيست من زيلاريان.. وهدف أول للفتح من جانيني ⚽🔥
الفتح 1 × 0 الرياض #دوري_روشن_السعودي#الفتح_الرياض | #SSC pic.twitter.com/AtdAM90OZ7
— SSC (@ssc_sports) May 2, 2024
هدددددف!⚽
ثاني أهداف الفتح عن طريق زيلاريان ⚽🔥
الفتح 2 × 0 الرياض #دوري_روشن_السعودي#الفتح_الرياض | #SSC pic.twitter.com/peRhnIJCly
— SSC (@ssc_sports) May 2, 2024
هدددددف!⚽
رأسية الشويرخ تقلص الفارق للرياض ⚽🔥
الفتح 2 × 1 الرياض #دوري_روشن_السعودي#الفتح_الرياض | #SSC pic.twitter.com/Cuiedvl0Av
— SSC (@ssc_sports) May 2, 2024
هدددددف!⚽
الرياض يعود للقاء في آخر الدقائق عن طريق ندونق ⚽🔥
الفتح 2 × 2 الرياض #دوري_روشن_السعودي#الفتح_الرياض | #SSC pic.twitter.com/BDMtDB4dJP
— SSC (@ssc_sports) May 2, 2024