الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات برباعية ضمك

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات من جديد، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.
بدأ الأهلي المباراة بقوة وأمطر شباك ضيفه بأربعة أهداف خلال أول 25 دقيقة، حيث حملت الرباعية توقيع كل من زياد الجهني وفراس البريكان ورياض محرز من ركلة جزاء وفيرمينو.
واستطاع ضمك تقليص النتيجة في الشوط الثاني عن طريق أنتوليتش في الدقيقة 71.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة للاعب ضمك فاروق شافعي مع الدقيقة 77.
هذا الفوز عزز من تواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وجمد رصيد ضمك عند النقطة 38 في المركز الثامن.
الأهلي يصل إلى 55 نقطة ✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/SA4ovsRaUD
— SSC (@ssc_sports) May 2, 2024