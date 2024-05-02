أمانة جدة تعلن عن دمج عددٍ من البلديات الفرعية لتصبح 11 بلدية

جدة : البلاد

أعلنت أمانة جدة عن دمج عددٍ من البلديات الفرعية لتصبح 11 بلدية؛ بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية سعياً للارتقاء بالعمل البلدي، واستمراراً لتطوير العمل الإداري داخل الأمانة.

وأوضح معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أن القرارات شملت دمج بلديتي أبحر وأبحر الشمالية لتصبح “بلدية أبحر الفرعية” ، ودمج بلديتي العزيزية والشرفية لتصبح “بلدية العزيزية الفرعية”، ودمج بلديتي البلد والجامعة لتصبح “بلدية الجامعة الفرعية”، ودمج بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة لتصبح “بلدية أم السلم الفرعية” , ودمج بلديتي الجنوب والمليساء لتصبح “بلدية الجنوب الفرعية”.

وتأتي هذه القرارات في إطار إستراتيجية الأمانة؛ لرفع كفاءة تقديم الخدمات في البلديات الفرعية وجودة الأداء.