الرياضة 148 ميدالية.. حصيلة المملكة في دورة الألعاب الخليجية

البلاد- جدة أنهت المملكة، مشاركتها الناجحة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي اختتمت اليوم بدولة الإمارات، بتحقيقها 148 ميدالية ” 58 ذهبية ، 57 فضية ، 33 برونزية” والمركز الثاني في جدول الترتيب العام للدورة. وحقق المنتخب السعودي للمبارزة، 5 ميداليات اليوم في منافسات الفرق ” 2 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية “؛ إذ جاءت الذهبية الأولى، بواسطة جهاد العبيد، وأحمد العمران، وعبدالسلام العنزي، وفياض العبيد، بفوزهم بذهبية سلاح السايبر لفئة الشباب، وانتزعن تلين القضماني، ومنيرة العكوز، وفي الصعنوني، وألين العمودي، الميدالية الذهبية في سلاح السايبر. وفي منافسات سلاح الأبيه للفتيات، نال فريق المبارزة والمكون من ضي العميري، وياسمين الصالح، ودانة السعيد، وحلا خداوردي، الميدالية الفضية، وحل فريق سلاح الأبيه والمكون من أحمد هزازي، ويوسف البنعلي، وعلي الفزيع، ونور المسكين، الميدالية البرونزية، واختتم فريق المبارزة مشاركته، بحصول ياسمين الصبان، والجوهرة المري، وغلا الدحيم، وشرف الجعيد، على الميدالية البرونزية لمنافسات سلاح الشيش. واختتم أخضر السباحة، المشاركة السعودية بالدورة، بتحقيقه 7 ميداليات ” 3 ذهبيات، 4 فضيات “، حيث حقق زيد السراج، الميدالية الذهبية، لسباق 50م حرة تحت 17 سنة، بعد أن أنهى السباق بزمن 23.79 ثانية، وفاز محمد عبيد، بالميدالية الذهبية لسباق 200م صدر تحت 15 سنة، بزمن 2.24.89 دقيقة، وانتزع عماد الصبياني، الذهبية الثالثة، بعد أن جاء أولاً في سباق 200م صدر تحت 17 سنة بزمن 2.24.89 دقيقة. ونال محمد المهر، الميدالية الفضية لسباق 200م متنوع لفئة تحت 17 سنة، بزمن 1.15.55 دقيقة، كما حصل على فضية سباق 200م صدر لذات الفئة، بزمن 2.29.89 دقيقة، وفي سباقات التتابع 4×100م حرة، نال فريق فئة تحت 15 سنة، الميدالية الفضية بزمن 3.49.89 دقائق، وهي ذات الميدالية التي حققها فريق فئة تحت 17 سنة، بزمن 3.36.34 دقائق.