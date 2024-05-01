أمير المدينة يطلع على إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية مشعل بن محمد الركابي.

وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود المقدمة للمواطنين من أبناء المنطقة، سواء كانوا من أصحاب العمل، أو الباحثين عن عمل، أو طلاب المراحل التعليمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما ينسجم مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ظل دعم القيادة الرشيدة.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير إنجازات فرع الصندوق للعام 2023 الذي اشتمل على إحصائيات مفصلة عن نتائج البرامج المقدمة، بالإضافة إلى نتائج صندوق تنمية الموارد البشرية حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تم المساهمة في توظيفهم للعام 2023 نحو 22535 شابًا وشابة، فيما بلغ عدد المستفيدين النشيطين بما يقارب 130504 مستفيدين، وبلغ عدد أصحاب العمل 12623.