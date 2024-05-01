مسابقة “الفضاء مداك” تجذب أكثر من 80 ألف مبدع وموهوب

الرياض : البلاد

أعلنت وكالة الفضاء السعودية , عن انتهاء مرحلة التسجيل في مسابقتها “الفضاء مداك”، التي تعد من أكبر المسابقات في مجال علوم الفضاء في العالم العربي.

وشهدت المسابقة عبر صفحة المسابقة بموقع الوكالة الرسمي؛ إقبالًا لافتاً من آلاف الطلبة من جميع الدول العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين أكثر من 80 ألف مبدع وموهوب، مما يعكس الشغف المتزايد بمجال الفضاء والاستكشاف العلمي في العالم العربي، ويؤكد الاهتمام الكبير من قبل الطلبة العرب بالمشاركة في هذه الفعالية الرائدة في مجال الفضاء.

وحول المسابقة؛ أشارت مشرفتها رائدة الفضاء ريانة برناوي إلى أهمية هذه المسابقة في تعزيز ثقافة البحث والابتكار في ميدان علوم الفضاء، وتحفيز الطلبة على الاهتمام بتطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية.

وأكدت أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلبة العرب على إجراء تجارب فريدة وملهمة في مجال الفضاء، وتوفير فرصة للفائزين للمشاركة في مشاريع علمية وبحثية مميزة.

وتتضمن مسابقة “الفضاء مداك” 3 مسارات رئيسية هي الفنون والنباتات والهندسة، حيث يمكن للفائزين الاستفادة من جوائز نقدية تصل إلى 500.000 ريال، بالإضافة إلى فرصة فريدة لإرسال مشاريعهم الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية “SSI”.

يذكر أن تنظيم وكالة الفضاء السعودية للمسابقة التي ستعلن نتائجها عقب الانتهاء من تقييم المشاركات من قبل لجنة علمية متخصصة؛ تأتي امتدادًا للريادة السعودية في هذا المجال على المستويين العربي والإقليمي، وسعيًا منها لدعم الطلبة بالعالم العربي والعمل على تحفيزهم بما يثري المساهمة العربية في مجالات الفضاء وعلومه.