“بروڤن روبوتكس” تطلق روبوت OrionStar Mini وتحقق تطورًا هائلًا في خدمة العملاء

الرياض: البلاد

أعلنت “بروڤن روبوتكس” ، المزود الرائد لحلول الروبوتات عالميًا، عن إطلاق روبوت الخدمة OrionStar Mini الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم تصميمه لتحقيق تجارب تفاعلية غامرة. ومن خلال إطلاق هذا الروبوت الجديد، تجدد بروڤن روبوتكس معايير التميز في الخدمة والابتكار عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع إمكانات التصميم المتطورة لتحقيق تحول ملموس في التعاملات اليومية.

يذكر أن روبوت OrionStar Mini مزوّد بإمكانات تفاعلية متميزة وهو أول روبوت يعمل بشريحة Snapdragon 845 SOC من كوالكوم التي تمتاز بريادتها في أجهزة أندرويد. ويناسب هذا الروبوت الفعاليات والمعارض بفضل تصميمه بحجم صغير وخصائص متنوعة تجعل منه إضافة هامة لأية مؤسسة تتطلع إلى تعزيز التجارب الذكية.

الروبوت الجديد يتميز بحجمه الصغير وتعدد اللغات المستخدمة ليسهم في تحسين تجربة العملاء وتفاعلاتهم في قطاعات متعددة

وفي هذا الصدد قال محمد الدوسري، المدير الإقليمي للروبوتات لدى بروڤن روبوتكس: “تمثل إضافة OrionStar Mini إلى مجموعتنا من روبوتات الخدمة التجارية خطوة جديدة تعزز التزامنا تجاه تسخير التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية في المشهد الصناعي. يتمتع هذا الروبوت بالقدرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام في مختلف القطاعات، ليدعم تجربة العملاء المتميزة ويسهم في التحوّل الجذري في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.”

صمم روبوت Mini المصغر بحيث يلبي الطلب المتزايد في قطاعات الخدمات الديناميكية، والتي تحتاج إلى حلول ذكية وتفاعلية قابلة للتكيف. فهو يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات في قطاعات متنوعة كالضيافة والتجزئة والرعاية الصحية وغيرها. وبفضل التقنيات المتقدمة والتصميم سهل الاستخدام، يعد روبوت OrionStar Mini بتحقيق تجربة فريدة عبر الحوارات السلسة مع العملاء والمستشعرات المتطورة وإمكانات التواصل القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التنقل الاستثنائية.

ومن أبرز خصائص روبوت Mini التي تعزز معايير التميز في حلول الروبوتات:

التوجيه الذكي: يمكن للروبوت الصغير أن يتنقل بسهولة وسرعة بين العملاء وصولًا إلى الوجهة المستهدفة حتى في أضيف الأماكن، وذلك بفضل إمكانات التوجيه الذكية واستخدام الخوارزميات المتقدمة لتجنب العقبات بفعالية.

منصة التطوير المفتوحة: صمم روبوت Mini عبر منصة تطوير مفتوحة تدعم التخصيص الدقيق والأنظمة المقدمة من طرف ثالث، ما يتيح للعملاء ضبط إعداداته بما يناسب مختلف الأدوار والمسؤوليات.

التنسيق بين عدة روبوتات: تضمن خاصية الترقيم الذكي حسب الأولوية تجنب التصادم دون تدخل بشري في حال تقاطع مسارات أكثر من روبوت Mini واحد في نفس الوقت.

Mini + PRoMS: يمكن دمج روبوت Mini بسهولة مع نظام إدارة الروبوتات من بروڤن روبوتكس، وهو منصة لا تحتاج إلى البرمجة لإنشاء محتوى الروبوتات من الصفر. تقدم المنصة التطبيقات الجاهزة وإمكانية تطوير التطبيقات المخصصة باستخدام قوالب ذكية، ما يعزز الكفاءة الوظيفية ويسهم في تحسين أداء روبوتات Mini.

وبفضل تعدد روبوتات الخدمة التي تقدمها الشركة، تواصل بروڤن روبوتكس استكشاف آفاق جديدة في عالم التكنولوجيا والروبوتات بينما توفر تقنيات الاتمتة لتكون في متناول كافة القطاعات بالمنطقة.