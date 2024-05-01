طريقة عمل كيكة الحليب الساخن باللوز والحليب المكثف المحلي

وصفة كيكة الحليب الساخن سهلة وسريعة التحضير مع طبقة من اللوز مع الحليب المكثف المحلي

المقادير اللازمة

نصف كوب حليب ساخن مغلي

2 ونصف كوب دقيق حلويات

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

4 حبات بيض

كوب سكر أبيض

نصف كوب لوز شرائح

حليب مكثف محلي وشرائح لوز للتزيين

طريقة العمل

يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف له السكر بالتدريج مع استمرار الخفق حتي يتضاعف حجمه

يضاف له مع استمرار الخفق الحليب الساخن ونستمر بالخفق

يضاف الدقيق واللوز والبيكينج بودر ويقلب بملعقة

يضاف له الزيت ويقلب جيداً

يصب الخليط في قالب كيك

تخبز الكيكة بالفرن علي حرارة 180 لمدة 45 دقيقة او حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد

ثم ترفع من القلب

وتزين بشرائح اللوز والحليب المكثف المحلي