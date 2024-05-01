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طريقة عمل كيكة الحليب الساخن باللوز والحليب المكثف المحلي

نيفين عباسaccess_time23 / شوال / 1445 هـ       1 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كيكة الحليب الساخن سهلة وسريعة التحضير مع طبقة من اللوز مع الحليب المكثف المحلي

المقادير اللازمة

نصف كوب حليب ساخن مغلي
2 ونصف كوب دقيق حلويات
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
4 حبات بيض
كوب سكر أبيض
نصف كوب لوز شرائح
حليب مكثف محلي وشرائح لوز للتزيين

طريقة العمل

يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف له السكر بالتدريج مع استمرار الخفق حتي يتضاعف حجمه
يضاف له مع استمرار الخفق الحليب الساخن ونستمر بالخفق
يضاف الدقيق واللوز والبيكينج بودر ويقلب بملعقة
يضاف له الزيت ويقلب جيداً
يصب الخليط في قالب كيك
تخبز الكيكة بالفرن علي حرارة 180 لمدة 45 دقيقة او حتي تمام النضج
تخرج وتترك لتبرد
ثم ترفع من القلب
وتزين بشرائح اللوز والحليب المكثف المحلي

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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