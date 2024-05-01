شاهد | أهداف مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد (2-2)

عاد ريال مدريد من ميدان بايرن ميونيخ بتعادل ثمين (2-2) سهرة الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).



دارت أحداث المباراة في ملعب (أليانز أرينا) عقر دار بايرن ميونيخ، أمام مدرجات مكتظة بعشرات آلاف الجماهير، وبصافرة الحكم الفرنسي كيلمين توربين.



انتهى الشوط الأول بتقدّم ريال مدريد بهدف نظيف سجّله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 24 إثر تمريرة حاسمة من توني كروس.



بعد الاستراحة، قلب بايرن ميونيخ المباراة، وسجّل هدفين متتاليين عبر ليروي ساني في الدقيقة 53، والإنجليزي هاري كين من علامة الجزاء (75).

لكن جونيور عاد من جديد ليسجّل هدف التعادل لريال مدريد قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق من ركلة جزاء، تسبب بها مدافع بايرن ميونيخ مين جاي كيم.

تحين مباراة العودة بين الفريقين سهرة الأربعاء المقبل 8 مايو في ملعب ريال مدريد (سانتياغو برنابيو).

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وريال مدريد 2-2