“الغطاء النباتي” يزرع 150 شجرة محلية بمحطة معالجة مياه الصرف برفحاء

رفحاء : البلاد

زرع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمحافظة رفحاء 150 شتلة من أشجار الطلح والسدر بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي برفحاء، بالتعاون مع بلدية المحافظة، وفرع خدمات المياه، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتأتي عملية التشجير ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2024م تحت عنوان “تعرف بيئتك”.

ويهدف ذلك إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة وتنميتها، ورعايتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.