في دوري يلو.. تعادل البكيرية والقادسية.. وفوز النجمة والقيصومة

حائل- خالد الحامد
أجبر البكيرية ضيفه القادسية المتصدر على التعادل 1-1 في ختام منافسات الجولة 29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وكان البكيرية البادئ بالتسجيل عن طريق الهولندي هشام فايق، وأدرك القادسية التعادل بواسطة السنغالي مباي دياني.
وحافظ القادسية على الصدارة رافعًا رصيده إلى 60 نقطة، ورفع البكيرية رصيده إلى 33 نقطة بالمركز 14.
وسقط الجبلين في فخ الخسارة 2-0 أمام ضيفه النجمة، خلال المواجهة التي جمعتهما، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. سجل ثنائية الضيوف مدافع الجبلين جابر عيسى بالخطأ في مرماه، ويلنتغنتون القيس.
النتيجة، رفعت رصيد النجمة إلى 41 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي الجبلين عند 43 نقطة في المركز الثامن، فاقدًا فرصة المنافسة على الصعود.
وفي مباراة ثالثة، اقتنص القيصومة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه جدة بنتيجة 0/3، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
سجل للقيصومة اليوت سيموس ولوكاس سيرافيم، ومحمد الظفيري. ورفع القيصومة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، وبقي جدة عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.
🔚 نهاية المباراة#البكيرية 1#القادسية 1
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#البكيرية_القادسية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/BHrd1zCkOz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 24, 2024
🔚 نهاية المباراة#الجبلين 0#النجمة 2
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الجبلين_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/w1pLRGPDct
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 24, 2024
🔚 نهاية المباراة#جدة 0#القيصومة 3
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#جدة_القيصومة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ZsSUomw6yG
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 24, 2024