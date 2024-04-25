“مجموعة إيلاف” تختتم مشاركتها في فعاليات معرض منتدى العمرة والزيارة

جدة : البلاد

اختتمت “مجموعة إيلاف” الرائدة في مجال الضيافة، مشاركتها في فعاليات من معرض ومنتدى العمرة والزيارة، الذي انطلقت نسخته الأولى في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وقدمت “إيلاف” خلال فعاليات المنتدى أبرز خدماتها وفنادقها وخبراتها في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، والتي تواصلت عبر أكثر من أربعين عامًا في مجال الفندقة وخدمات الضيافة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تمتلك المجموعة فيهما ثمانية فنادق ذات مواقع استراتيجية، وتقدم من خلالها ضيافة فائقة وخدمات مميزة.

وطرحت “مجموعة إيلاف” عبر فعاليات منتدى العمرة والزيارة، رؤيتها وخططها الاستراتيجية لتطوير مرافقها وتميز خدماتها عبر السنوات الخمس المقبلة، كما قدمت للحضور رؤيتها في تمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة، وسعيها خلال السنوات المقبلة إلى افتتاح مجموعة من الفنادق في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور كبيرين في القطاع السياحي.

وقال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة إيلاف” إن منتدى العمرة والزيارة يعد فرصة للتواصل بين الخبراء والمسؤولين والعاملين في مجال خدمة المعتمرين والزوار.

وأوضح الدكتور عزت أن مجموعة “إيلاف” قدمت رؤيتها في تطوير خدمات هذا القطاع، مستندة في ذلك على تاريخها الطويل ومبادئها الأساسية في هذا المجال، واستراتيجيتها الوطنية للمساهمة في تقديم كل ما يخدم المعتمرين والزوار ويثري تجربتهم في رحاب المملكة وأماكنها المقدسة، مؤكداً افتتاح المجموعة عدد من الفنادق بين فئتي الأربع والخمس نجوم في مناطق مختلفة بالمملكة، وذلك للمساهمة في استيعاب تزايد الطلب السياحي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن “مجموعة إيلاف” من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40عاماً، وتمتلك فنادق في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، لاسيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفين يتمتعون بمهارات عالية.