شركة Dex Squared وشركة Absolute Hotel Services تشكلان شراكة استراتيجية لتوسيع أعمالهما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”

جدة : البلاد

أعلنت شركة Dex Squared، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الفنادق ومقرّها دبي، عن توقعيها اتفاقية استراتيجية مع المجموعة الدولية لإدارة الضيافة Absolute Hotel Services (AHS) لإنشاء شراكة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستقوم الشركة الجديدة التي تحمل اسم AHS Middle East & Africa (AHS MEA) بتشغيل مجموعة من الممتلكات الجديدة تحمل علامة AHS التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة Dex Squared الإقليمية الكبيرة وبين النهج الإداري المبتكر للعلامات التجارية المرموقة الخاصة بشركة AHS، بما في ذلك فنادق ومنتجعات Eastin Grand وفنادق ومنتجعات ومشاريع Eastin السكنية وفنادق Eastin Estates وفنادق ومنتجعات U وفنادق Absolute Collection. وستقوم شركة AHS MEA ، التي تتخذ من دبي مقراً لها بتحديد وتطوير مشاريع الفنادق وملاعب الجولف ذات العلامات التجارية.

وقال كيفورك ديلديليان، الرئيس التنفيذي لشركة Dex Squared والمدير العام لشركة AHS MEA، في معرض تعليقه على هذه الخطوة: “نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع AHS لادخال علاماتها التجارية الفندقية المشهورة إلى هذا الجزء من العالم. تتوافق هذه الشراكة بشكل مثالي مع رؤيتنا المتمثلة في وضع معيار جديد للتميز في مجال الضيافة وتمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو والتنويع التي تنفذها شركتنا”.

من جهته، علّق جوناثان ويجلي، الرئيس التنفيذي لشركة AHS ورئيس شركة AHS MEA، قائلاً: “يُعدّ هذا المشروع المشترك إنجازاً هاماً في خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع حضورAHS في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيساهم الدمج بين الخبرة المحلية لشركة Dex Squared، وبين حافظة علامتنا التجارية وقدراتنا التشغيلية، في خلق منصة قويّة لتحقيق النموّ”.

هذا وتهدف شركة AHS MEA إلى بناء وتشغيل 20 فندقاً تابعاً للعلامة التجارية و5 نوادي جولف خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، مستهدفة في اختيارها عدداً من المواقع العريقة وذات الإمكانيات العالية.