بتكلفة 250 مليون دولار.. بناء مشروع سكني مُميز على البحر الأحمر

جدة : البلاد

وقعت “دار جلوبال” الذراع الدولي لـ”دار الأركان السعودية” شراكة جديدة لوضع تصاميم عالمية لأحد المشاريع السكنية الفاخرة ذات الإطلالة الخلابة على شاطئ البحر في إمارة رأس الخيمة، والمتوقع الكشف عن تفاصيله رسمياً في مايو 2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 250 مليون دولار.

ويقع المشروع الجديد، الذي من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في نهاية عام 2027 بالتعاون مع مجموعة “آرفيس” في موقع استراتيجي متميز بالقرب من منتجع “وين” المرتقب، ويعمل على تصاميمه الداخلية “أستون مارتن” بعد نجاحه في أمريكا واليابان؛ لتوفير المزيج المتميز الذي تحظى به علامة السيارات الفاخرة من الرقي والأناقة والأداء العالي لهذا المشروع، فضلاً عن توفير مزيج فريد من المعيشة الفاخرة والجمال الساحلي الطبيعي.

وتواصل جزيرة المرجان استقطاب المستثمرين والمقيمين المميزين الذين يبحثون عن نمط حياة فاخر. كما سيسهم المشروع السكني القادم بعلاماته التجارية المميزة وتصاميمه الداخلية في إعادة تعريف الحياة الفاخرة في رأس الخيمة، بما يرسي معياراً جديداً للتميز في المشهد العقاري في المنطقة. ويتيح الشاطئ الخاص المصاحب مساحة لمسارات المشي ذات المناظر الخلابة والمساحات الخضراء الوارفة، فيما لا يفصلها عن أضواء دبي الساطعة سوى ساعة واحدة فقط.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لـ”مرجان”: “لا شك أن إطلاق مشروع سكني فاخر بتصاميم داخلية في جزيرة المرجان سيسهم في تعزيز جاذبية وجهتنا الرائدة ويجعلها قبلة للمستثمرين والمقيمين الراغبين بنمط حياة متميز. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب لا مثيل لها وتعزز مكانة رأس الخيمة كمركز عقاري رائد في المنطقة”.

من جانبه، قال ستيفانو سابوريتي، مدير تنويع العلامات التجارية في “أستون مارتن”: “تجمع الشراكة بين مؤسستين فريدتين لنمط الحياة الفاخر فضلاً عن شغف مشترك للجمع بين الحرفية التقليدية والابتكار والتصميم المتطور. وبمناسبة أول تعاون لنا في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، نحن سعداء وفخورون للغاية بإتاحة هذه الفرصة لنا لوضع تصاميم داخلية فائقة الفخامة لما نعتقد أنه سيكون مشروعاً لا مثيل له في هذه الوجهة الفاخرة الناشئة في جزيرة المرجان”.

وفي سياق متصل، عقب زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لـ “دار جلوبال”: “يمثل هذا التعاون علامة فارقة هامة في مسيرتنا لا سيما في الوقت الذي نقوم فيه بالتوسع في أعمالنا في رأس الخيمة. ومن خلال سجل حافل بالإنجازات في تقديم العقارات المميزة، نحن حريصون دائماً على إرساء معايير جديدة لنمط المعيشة الفاخرة في هذه الإمارة النابضة بالحياة”.

واختتم راجات فيرما، رئيس مجموعة “آرفيس” الحديث: “بينما تعمل رأس الخيمة على تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة بين أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، فإننا سعداء ومتحمسون للمساهمة في زخم نموها وهذا التعاون الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات العالمية”.