في دوري يلو.. العروبة يتعثر أمام جدة .. والعين يتخطى الجندل

حائل- خالد الحامد

تعثر فريق العروبة وصيف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالخسارة من ضيفه جدة 1-2، في المواجهة التي جرت على ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من المسابقة.

سجل للعروبة روبين هيباي، فيما أحرز لجدة عبدالعزيز الضويحي ومدوين مندام. ورغم الخسارة، حافظ العروبة على وصافة الترتيب برصيد 50 نقطة؛ فيما رفع جدة رصيده إلى 34 نقطة بالمركز العاشر.

وفي الباحة، اقتنص فريق العين ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الجندل بنتيجة 3-2.

سجل للعين أنتوني أوكبوتو(هدفين) الثاني من ركلة جزاء، ونواف العصيمي، وأحرز للجندل ليونادرو سيلفا، وديمبلي سايديبه من ركلة جزاء؛ ليرفع العين رصيده إلى 31 نقطة بالمركز 13، وبقي الجندل عند 33 نقطة بالمركز 11.

وتعادل فريقا الباطن وهجر إيجابيًا 1/1. سجل للباطن مامادو سورو، ولهجر نبكولا جامبور. بهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 42 نقطة بالمركز السابع، وهجر 23 نقطة بالمركز 16.

وفي عنيزة، يستقبل العربي ضيفه القادسية في أقوى مواجهات الجولة. العربي يدخل اللقاء وهو بالمركز الثالث برصيد 45 نقطة ، فيما يأتي القادسية في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.

وفي اللقاء الأخير يحل أحد ضيفا على نظيره الجبلين، في مواجهة الطموحات المتباينة، فالجبلين يأتي بالمركز السادس برصيد 42 نقطة، ويأمل في الفوز والاقتراب أكثر من المنافسة على الصعود، فيما يدخل أحد اللقاء وهو بالمركز 13 برصيد 30 نقطة ويأمل في تعزيز مركزه والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

5 لقاءات في ختام الجولة

وتختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بإقامة خمس مواجهات من العيار الثقيل، إذ يلتقي الفيصلي والخلود بالمجمعة، وهي مباراة قوية بين الفريقين، صاحب الأرض يأتي بالمركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الخلود رابعا برصيد 45.

وعلى ملعب الباطن، يتقابل القيصومة مع الصفا في مباراة الابتعاد عن شبح الهبوط. القيصومة يملك 20 نقطة بالمركز قبل الأخير، ويأتي الصفا بالمركز 11 برصيد 32 نقطة.

وفي الأحساء، يستضيف العدالة نظيره الترجي في مواجهة هامة للفريقين؛ فالعدالة يأتي بالمركز الخامس برصيد 42 نقطة، ويقبع الترجي بالمركز الأخير برصيد 18 نقطة.