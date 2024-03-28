تركي آل الشيخ يعلن بطاقة نزال UFC FIGHT NIGHT المرتقب

الرياض : البلاد

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن إقامة النزال المرتقب “UFC FIGHT NIGHT” بين البطل حمزة شيماييف والبطل السابق روبرت ويتيكر في النزال الرئيسي ضمن بطولة الفنون القتالية المتكاملة، التي ستقام يوم السبت 22 يونيو 2024 في منطقة المملكة أرينا ضمن فعاليات تقويم الرياض وستتاح التذاكر قريبا على منصة webook .

وتشهد نزالات بطولة UFC FIGHT NIGHT لهذا العام مجموعة مواجهات ثنائية بين عدد من الأبطال المحترفين في عدة أوزان حيث سيلتقي سيرجي بافلوفيتش وألكسندر فولكوف عن فئة الوزن الثقيل، وفي فئة وزن المتوسط سيلتقي كيلفن غاستلوم ضد البطل يائير رودريغيز، وعن فئة الوزن الخفيف الثقيل سيلتقي وجوني ووكر ضد فولكان أوزدمير وفي النزال الأخير سيلتقي شارابوتدين ماغوميدوف وإيهور بوتيريا عن فئة الوزن المتوسط.

وفي هذا الجانب أوضح الرئيس التنفيذي لبطولة UFC دانا وايت، أن الفائز في النزال الرئيسي المكون من خمس جولات سيؤهله لخوض نزال للفوز بحزام بطولة الوزن المتوسط في UFC، من أمام حامله البطل دريكوس دو بليسيس.

ويشهد تقويم الرياض، العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية والتجارب العالمية المتنوعة، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، كما يقدم من الحفلات الفنية والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي تمتد طوال العام ويشارك فيها نخبة من العلامات التجارية البارزة على مستوى العالم، ويمكن حجز تذاكر هذه الفعاليات والتجارب عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط https://webook.com/ar