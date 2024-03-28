Infinix Note 40 Pro 5G – مركز الألعاب القوي بسعر منخفض يبلغ 999 ريال سعودي!

الرياض : البلاد

أعلنت شركة Infinix عن إطلاق هاتف Note 40 Pro 5G الثوري، والذي يعيد تعريف قدرات الألعاب والشحن في عصر 5G. هذا الجهاز، الذي من المقرر أن يصبح حليفك الأمثل في الألعاب، متوفر الآن في جميع منافذ البيع الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك عبر الإنترنت عبر Noon وAmazon. بسعر مذهل يبلغ 999 ريالًا سعوديًا فقط، فهو جاهز لإحداث تغيير جذري في المشهد التكنولوجي.

انطلق إلى عالم الألعاب بالتعاون مع PUBG

تعاونت Infinix وPUBG لتقديم تجربة ألعاب لا مثيل لها على Note 40 Pro 5G. استعد “لتولي مسؤولية” لعبتك من خلال الميزات والتحسينات الحصرية التي تضمن أن النصر في متناول اليد دائمًا.

الشحن السريع يلبي ليالي رمضان: FastCharge 2.0

توفر تقنية FastCharge 2.0 بقوة 45 واط شحنًا سريعًا يلبي احتياجات ساعات الصيام خلال شهر رمضان، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لشحن الهواتف قبل وجبة السحور.

زيادة على ذلك، تقدم تقنية الشحن اللاسلكي MagCharge بقوة 20 واط سهولة إضافية لتحصل على شحن كافٍ خلال فترات الإفطار الخاصة بك، مما يضمن لك دائمًا رؤية مريحة على شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز لتجارب روحية متميزة.

استمتع بتجربة رائعة في شهر رمضان مع شاشة عرض تلتقط التفاصيل كلها.

تأتي الشاشة AMOLED المنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مثالية لقراءة القرآن أو متابعة صلاة التراويح مباشرة. كما أنها محمية بطبقة Corning® Gorilla® Glass 5 المتينة.

أداء لا يمكن إيقافه: مجموعة شرائح Dimension 7020 5G

مجموعة شرائح Dimensity 7020 5G، المعززة بذاكرة وصول عشوائي ممتدة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، تعني تعدد المهام بسلاسة بين تطبيقات رمضان وجلسات الألعاب ومكالمات الفيديو مع أحبائك، كل ذلك دون فقدان أي شيء.

التقاط اللحظات الرائعة في شهر رمضان مع كاميرا 108 ميجابكسل OIS Super-Zoom التي تساعدك على توثيق كل تفاصيل الهلال واللحظات العائلية بجلاء استثنائي، مما يضمن لك الاحتفاظ بذكريات شهر رمضان لعام 2024 بشكل مذهل وواضح.

تجعل تصميم الهالة النشط وإضاءة الذكاء الاصطناعي الإشعارات والمكالمات تتلألأ، مما يضفي لمسة احتفالية على الاحتفالات والتفاعلات اليومية.

تجربة صوتية مميزة خلال ليالي رمضان مع مكبرات صوت JBL المزدوجة، التي تضمن وضوح الآيات القرآنية والصلوات الليلية، محيطة بك بصوت يعمل بزاوية 360 درجة، ويساعدك على التواصل مع روح رمضان.

تولوا مسؤولية إعدادكم لرمضان 2024 من خلال استخدام هاتف Infinix Note 40 Pro 5G الذي يعتبر بوابتكم لتجربة رمضانية غنية ومتصلة. بفضل ميزاته المتطورة واحترامه لروح الشهر الكريم، ندعوكم إلى تحمل المسؤولية ورفع تجربتكم الرمضانية إلى مستوى جديد.

متوفر الآن على منصتي نون وأمازون، تجسيد المستقبل مع Infinix. كن جاهزًا لتحقيق تغيير كبير في تجربتك خلال شهر رمضان مع هاتف Infinix Note 40 Pro 5G.

روابط الشراء:

رابط شراء نون : https://tinyurl.com/NOTE40Pro5G-Noon

رابط الشراء من أمازون : https://tinyurl.com/NOTE40Pro5G-Amazo

رابط شراء اكسترا : https://tinyurl.com/NOTE40Pro5G-Extra