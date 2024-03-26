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حلويات رمضان.. طريقة عمل قطايف بحشو كريمة الشوكولاتة بالبندق

نيفين عباسaccess_time17 / رمضان / 1445 هـ      26 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة حلي رمضاني سهل وسريع التحضير

المقادير اللازمة
شوكولاتة قابلة للدهن بالبندق
بندق مفروم خشن

لعجينة القطايف
3 كوب إلا ربع دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب لبن دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
2 كوب ماء
زيت للقلي
شيرة

طريقة العمل

لعمل عجينة القطايف
يوضع السكر مع اللبن مع الخميرة ويقلب
يترك حتى يخمر
يقلب البيكنج بودر على الدقيق
ثم يوضع لهم خليط الخميرة
يضاف الماء ويقلب الخليط حتى نحصل على عجين سائل
تترك حتى تخمر
تسخن مقلاة غير لاصقة
يوضع مقدار ملعقة بالمقلاة
وتترك حتى تظهر فقاقيع داخل كل قرص من العجينة
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية

تغلق حبات القطايف نصف غلقه
تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون ومقرمشة
تخرج وتصفي من الزيت
تسقي بالشيرة ومن الممكن ترك هذه الخطوة
تحشي بالشوكولاتة القابلة للدهن
ثم تغمس في البندق وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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