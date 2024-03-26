أطباق رمضان.. طريقة عمل تندوري الدجاج بالفلفل الحلبي

الدجاج التندوري طبق يشتهر في الهند وجنوب آسيا يتكون من دجاج مشوي مع الزبادي والتوابل

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة او دجاجة كاملة بها شرحات طولية داخل اللحم بواسطة سكين حاد

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حلبي

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ 1 كوب زبادي

½ بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعماً

1 فص ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة جارام ماسالا

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر (اختياري)

طريقة العمل

تتبل الدجاج على كلا الجانبين بعصير الليمون والملح

اتركيها لمدة 20 دقيقة

اخلطي الزبادي، والبصل، والثوم، والجرام ماسالا، والزنجبيل، والفلفل الحار والفلفل الحلبي معًا حتي يصبح المزيج ناعم

أضيفي ملون الطعام إلى الخليط ويقلب

يوزع خليط الزبادي على الدجاج ويغطى

يوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 6 إلى 24 ساعة (كلما طالت المدة كان ذلك أفضل)

قومي بتسخين الشواية مسبقًا للحصول على حرارة متوسطة

ادهني الشبكة بقليل من الزيت

اطهي الدجاج على الشواية حتى يختفي اللون الوردي وتنضج

تقدم الدجاج ساخن مع أرز التندوري